Durante la mañana, el cielo en la ciudad de Santa Fe, se mantiene parcialmente nublado y la temperatura ronda los 22°C, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h. La humedad es elevada —cercana al 90%— lo que genera una sensación térmica más pesada en las primeras horas del día.

Con el avance de la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a su pico máximo cercano a los 30°C. El viento rotará al sector este y mantendrá intensidades similares, lo que ayudará a sostener condiciones relativamente estables.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta alrededor de los 23°C, manteniéndose el tiempo seco y sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad se mantiene en torno a los 12 kilómetros, con presión atmosférica cercana a los 1014 hPa y viento leve del sector este.

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones estables continuarán durante los próximos días, con temperaturas en ascenso y sin lluvias en el corto plazo.

Jueves: se espera una jornada con mínima de 18°C y máxima de 30°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado a cálido.

Viernes: las temperaturas subirán levemente, con mínima de 20°C y máxima de 31°C. El cielo seguirá con nubosidad variable.

Sábado: el fin de semana comenzará con condiciones similares, mínima de 20°C y máxima de 31°C, en un contexto de tiempo estable.