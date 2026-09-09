El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 22°C, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y condiciones más estables hacia la tarde y la noche.

La ciudad de Santa Fe inició este miércoles 9 de septiembre con 12,3°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 78%, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizados a las 5. El viento soplaba del este a 13 km/h, mientras que la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

Para este miércoles se espera una jornada con temperaturas agradables durante la tarde, aunque con la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día.

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Según el pronóstico oficial actualizado a las 5:54, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima llegará a 22°C.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y existe una probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 13°C, con viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. En este período se alcanzará la máxima prevista de 22°C.

Durante la noche, continuará el cielo parcialmente nublado y ya no se esperan lluvias. La temperatura descenderá hasta alrededor de 15°C, con viento leve del este.

El sol salió a las 7:09 y se pondrá a las 18:52, por lo que la jornada tendrá poco más de 11 horas y 40 minutos de luz natural.

Pronóstico extendido

El panorama cambiará durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, jueves todavía tendrá temperaturas similares a las de este miércoles, pero desde el viernes comenzará un descenso térmico que se hará más marcado durante el sábado.

Jueves: se espera una mínima de 10°C y una máxima de 22°C, manteniéndose temperaturas relativamente agradables para esta época del año.

Viernes: la temperatura comenzará a bajar. El SMN anticipa una mínima de 13°C y una máxima de apenas 16°C, por lo que será una jornada considerablemente más fresca que las anteriores.

Sábado: llegará el descenso más marcado, con una mínima prevista de 9°C y una máxima de solamente 12°C.