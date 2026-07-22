El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca, con posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado durante el resto del día.

El viento sopla del sector sur a 23 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros. La temperatura máxima prevista para este miércoles es de 13°C. Para los próximos días se espera un gradual ascenso térmico, con hasta 20°C durante el viernes y el sábado.

La ciudad de Santa Fe transita este miércoles 22 de julio con una mañana fría y cielo cubierto, en el marco de una jornada que se presentará fresca y con condiciones variables. De acuerdo con la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana la temperatura era de 11,1°C, con una sensación marcada por la humedad y el viento del sur.

En las primeras horas del día, la humedad alcanzaba el 92%, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1013,7 hPa. El viento soplaba del sector sur a 23 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros.

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El pronóstico indica que durante la mañana existe una probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias aisladas, por lo que no se descarta la presencia de algunas precipitaciones débiles y ocasionales en la ciudad y sus alrededores.

Con el transcurso de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 13°C, mientras que durante la noche se mantendrá la nubosidad, con registros térmicos similares.

El viento tendrá una intensidad menor a medida que avance el día. Durante la mañana soplará del sudeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde y la noche rotará hacia el este y se ubicará entre los 7 y 12 km/h.

La salida del sol está prevista para las 7:58, mientras que la puesta se producirá a las 18:21. La jornada tendrá, de esta manera, poco más de 10 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para los próximos días muestra una tendencia hacia un ascenso progresivo de las temperaturas, especialmente hacia el final de la semana.

Jueves: se espera una jornada con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C. El registro térmico comenzará a recuperarse lentamente, aunque el ambiente continuará fresco, especialmente durante las primeras horas.

Viernes: las condiciones serán más templadas, con una mínima prevista de 13°C y una máxima que podría alcanzar los 20°C. El ascenso térmico será más notorio respecto de los días anteriores.

Sábado: el fin de semana comenzará con una temperatura mínima estimada en 9°C y una máxima de 20°C. Se espera así una amplitud térmica mayor, con una mañana fresca y una tarde más agradable.