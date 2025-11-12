Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana tras las intensas lluvias de la noche y madrugada. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades leves de precipitaciones en la mañana con valores entre 10% y 40%, pasando a menor a 10% en la tarde.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 16° y la máxima sería de 26º, bajando a 20° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1012.4 hPa, viento sur a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige un alerta amarillo por lluvias fuertes o vientos en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 16° y una máxima de 29°. Se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 17° y una máxima de 30°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada, con probabilidad de tormentas fuertes en la tarde-noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 18° y la máxima de 31°.