El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidades de tormentas aisladas durante las primeras horas del día y una mejora paulatina hacia la tarde, cuando predominará el cielo mayormente nublado.

El miércoles comenzó con un ambiente muy húmedo en la capital santafesina. A las 6 de la mañana, la estación meteorológica registró una temperatura de 15,9°C, cielo cubierto con neblina, humedad del 99%, presión de 1010,2 hPa, viento del sudoeste a 6 km/h y una visibilidad reducida a 5 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda salir con paraguas o piloto y conducir con precaución, especialmente en sectores donde la neblina pueda reducir aún más la visibilidad.

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Con el avance de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, sin chances significativas de precipitaciones y una temperatura máxima de 20°C. Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 17°C.

Los vientos serán leves durante toda la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Soplarán del sudeste por la mañana, rotarán al este por la tarde y al noreste hacia la noche.

Pronóstico extendido

El resto de la semana presentará importantes cambios en las temperaturas, con un marcado descenso hacia el viernes luego de una jornada muy templada el jueves.

Jueves: se espera una jornada con condiciones estables y una amplitud térmica importante. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 25°C, convirtiéndose en el día más cálido de la semana.

Viernes: llegará un cambio de masa de aire que provocará un descenso térmico. La mínima será de apenas 4°C y la máxima se ubicará en 16°C, con un ambiente mucho más fresco.

Sábado: continuará el tiempo estable, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C, manteniéndose las condiciones frescas durante toda la jornada.