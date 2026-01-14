Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe parcialmente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día no se esperan precipitaciones.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1008.9 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km.

Pronóstico extendido

El el jueves se espera cielo se pronostican tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde/noche. La mínima será de 24º y una máxima de 30º.

Para el viernes se espera cielo se esperan lluvias aisladas por la mañana con y chaparrones por la tarde/noche. La mínima será de 21º y una máxima de 28º.

Finalmente, el sábado se espera cielo se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde/noche, sin probabilidad de lluvias. La mínima será de 20º y una máxima de 29º.