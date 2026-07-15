El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital santafesina, sin lluvias y con un progresivo ascenso de la temperatura. Hacia la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

La ciudad de Santa Fe amaneció este miércoles 15 de julio con 13,8°C, cielo algo nublado y una humedad del 83%, de acuerdo con los datos de las 5 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico indica condiciones estables durante toda la jornada, con nubosidad predominante, viento del noreste y una temperatura máxima prevista de 21°C.

La mañana comenzó con una temperatura cercana a los 13°C, visibilidad de 12 kilómetros, presión atmosférica de 1006,9 hPa y viento del noreste a 19 km/h, lo que aporta una sensación térmica más agradable respecto de jornadas anteriores.

Puede interesarte

Según el SMN, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones. Durante la mañana la chance de lluvia es nula, mientras que para la tarde y la noche apenas alcanza entre 0 y 10%.

La temperatura irá en aumento con el correr de las horas hasta alcanzar una máxima de 21°C, mientras que hacia la noche descenderá a unos 17°C.

En cuanto al viento, soplará del noreste entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día. Sin embargo, hacia la noche rotará al norte y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda precaución para quienes circulen en rutas o realicen actividades al aire libre.

El panorama general será favorable para desarrollar actividades al exterior, ya que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos ni lluvias durante la jornada.

Pronóstico extendido

El resto de la semana estará marcado por un ambiente templado y temperaturas por encima de los valores habituales para esta época del año.

Jueves: se espera una jornada con temperaturas entre 14°C y 25°C, consolidando el ascenso térmico y manteniendo condiciones estables.

Viernes: será el día más cálido del período, con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, en un contexto de tiempo estable.

Sábado: continuará el ambiente templado, aunque con un leve descenso de la temperatura. El pronóstico prevé una mínima de 16°C y una máxima de 23°C.