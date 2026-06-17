La ciudad amaneció con una intensa niebla, apenas 200 metros de visibilidad y una temperatura de 4,4°C. Con el correr de las horas mejorarán las condiciones y la máxima alcanzará los 17°C. El pronóstico anticipa varios días sin lluvias.

La combinación de una humedad del 99%, poco viento y temperaturas bajas favoreció la formación de bancos de niebla que redujeron la visibilidad a apenas 200 metros durante las primeras horas de la mañana en la ciudad de Santa Fe.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mejora paulatina de las condiciones con cielo parcialmente nublado y una tarde agradable para la época.

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La jornada comenzó con una temperatura de 4,4°C, viento del este de apenas 4 km/h y una presión atmosférica de 1020,4 hPa. Durante la mañana persistirá la niebla, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima prevista para este miércoles es de 6°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C. Los vientos soplarán entre 7 y 12 km/h, primero desde el este y luego rotando al noreste.

Aunque en el mapa nacional del Servicio Meteorológico Nacional se mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para otras regiones del país, la ciudad de Santa Fe no presenta advertencias meteorológicas para este miércoles y no se esperan fenómenos significativos.

Pronóstico extendido

El resto de la semana continuará con características típicamente invernales: mañanas frías, tardes frescas y escasas probabilidades de lluvias.

Jueves: se espera una jornada mayormente estable, con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 14°C. El ambiente será fresco durante todo el día.

Viernes: las temperaturas mostrarán un leve ascenso. El pronóstico indica una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Sábado: continuará el tiempo estable. La mínima descenderá hasta los 8°C y la máxima alcanzará los 16°C, manteniéndose las condiciones ideales para actividades al aire libre.