El frío se mantiene este miércoles en la ciudad de Santa Fe, aunque sin temperaturas extremas. El viento sopla del sudeste a 12 km/h y la humedad alcanza el 84%. El pronóstico anticipa un día mayormente nublado, con posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche.

La mañana de este miércoles 12 de agosto comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo cubierto y una temperatura de 10°C, mientras que la sensación térmica se ubicó en 8,5°C. De acuerdo con los datos oficiales, la humedad era del 84%, la presión atmosférica alcanzaba los 1017,2 hPa y el viento soplaba del sudeste a 12 km/h.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 8°C y la máxima llegará a los 14°C. La jornada tendrá predominio de nubosidad y existe probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

El panorama indica que las condiciones serán variables a medida que avance el día. Durante la mañana se espera un cielo mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumenta la posibilidad de precipitaciones aisladas.

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El sol salió a las 7.42 y está previsto que se oculte a las 18.35. La visibilidad se ubicaba en 12 kilómetros durante las primeras horas de la jornada.

El tiempo estará marcado por la presencia de nubosidad durante buena parte del miércoles. El SMN prevé condiciones mayormente nubladas durante la mañana y lluvias aisladas para la segunda mitad de la jornada.

La temperatura tendrá un recorrido relativamente acotado: partirá de una mínima estimada en 8°C y alcanzará los 14°C durante las horas de mayor temperatura.

El viento del sudeste también contribuirá a mantener una sensación térmica inferior a la temperatura real durante las primeras horas. En ese sentido, quienes salgan temprano deberán tener en cuenta que el ambiente se presenta más frío de lo que marca el termómetro.

Para la tarde y la noche se mantiene la posibilidad de lluvias aisladas, por lo que el paraguas puede convertirse en un elemento útil para quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse por la ciudad.

Pronóstico extendido

El tiempo continuará fresco durante los próximos días, aunque el pronóstico oficial muestra un repunte de las temperaturas hacia el viernes y el sábado.

Jueves: será la jornada más fría del período inmediato. Se espera una mínima de 9°C y una máxima de apenas 11°C.

Viernes: las temperaturas comenzarán a recuperarse. La mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

Sábado: continuará el ascenso térmico, con una mínima estimada de 12°C y una máxima de 16°C.