Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana y visibilidad levemente reducida. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas durante la noche con valores entre 40% y 70%, sin precipitaciones previamente.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 28º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1013.3 hPa, viento este a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 17° y una máxima de 26°. Con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, se esperan tormentas fuertes en la madrugada, siguiendo con precipitaciones aisladas en la mañana y tarde.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 30°. La jornada se presenta durante toda su extensión cielo mayormente cubierto.

Finalmente, el sábado se esperan precipitaciones aisladas durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 19° y la máxima de 28°.

Alerta amarillo por tormentas

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y Chaco.

Las malas condiciones del clima regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este miércoles para zonas de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

En el suelo santafesino el aviso del ente nacional afecta a los departamentos de Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes