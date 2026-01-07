Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables para este miércoles en Santa Fe.

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 31º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1007.8 hPa, noroeste este a 10 km/h y visibilidad de 12 km.

Pronóstico extendido

El jueves el cielo estará mayormente cubierto durante toda la jornada, con probabilidad de lluvias aisladas. La mínima será de 20º y una máxima de 27º.

Para el viernes se esperan tormentas fuertes durante todo el día. La mínima será de 21º y una máxima de 26º.

Finalmente, el sábado se esperan lluvias aisladas en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 17º y una máxima de 26º.