La capital provincial amaneció con neblina y una temperatura cercana a los 11°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada transcurrirá sin lluvias y con condiciones estables. Para los próximos días se espera un progresivo ascenso de las temperaturas.

El mes de junio continúa con características típicas del otoño en la ciudad de Santa Fe. Este miércoles se presenta con bancos de neblina durante las primeras horas del día, cielo mayormente nublado y temperaturas agradables durante la tarde. El pronóstico oficial no prevé precipitaciones y anticipa varios días con marcas térmicas en ascenso.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 3 de junio bajo un escenario de neblina y elevada humedad, una combinación habitual durante las mañanas otoñales. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones permanecerán estables durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y los 19°C de máxima.

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Durante la mañana se registrará neblina, fenómeno que podría reducir la visibilidad en algunos sectores de la ciudad y en rutas de la región. Por ello, se recomienda circular con precaución y utilizar luces bajas.

Con el avance de las horas, el cielo se mantendrá mayormente nublado. La temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 19°C durante la tarde, generando una sensación térmica agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, predominará del sector noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana, disminuyendo luego a valores de entre 7 y 12 km/h durante la tarde y la noche.

Las condiciones atmosféricas estarán acompañadas por una humedad elevada, cercana al 89%, mientras que la presión se ubicará en torno a los 1020 hectopascales.

Pronóstico extendido

Las perspectivas para los próximos días muestran una continuidad de las condiciones estables y un leve ascenso de las temperaturas máximas.

El jueves se presentará con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C. Se espera una jornada agradable, con ambiente templado durante la tarde y sin lluvias significativas a la vista.

Para el viernes, el SMN anticipa condiciones similares. La temperatura volverá a ubicarse entre los 15°C y los 22°C, consolidando una tendencia de jornadas más templadas respecto al inicio de la semana.

El sábado continuará el tiempo estable. La mínima prevista es de 16°C y la máxima alcanzará los 20°C. Aunque el cielo podría mantenerse con abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones y las temperaturas seguirán siendo moderadas para esta época del año.