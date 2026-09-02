El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 24°C y una jornada sin lluvias. El fin de semana llegará con un marcado descenso de las temperaturas.

El tiempo se presentará estable durante este miércoles en la capital santafesina, con temperaturas agradables y viento del sector norte. Para los próximos días se prevé un descenso progresivo de las marcas térmicas, especialmente durante el sábado y el domingo.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 2 de septiembre con una temperatura de 12,1°C, cielo algo nublado y presencia de neblina, de acuerdo con los datos actualizados a las 6 de la mañana. La humedad no fue consignada en el reporte, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1014,4 hPa.

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El viento sopla desde el noreste a 12 kilómetros por hora y la visibilidad alcanza los 9 kilómetros. Para esta jornada no se esperan precipitaciones y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante buena parte del día.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina y una temperatura cercana a los 13°C. Con el correr de las horas, el cielo estará ligeramente nublado y las temperaturas subirán hasta alcanzar los 24°C durante la tarde.

Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19°C.

El viento tendrá dirección predominante norte durante las distintas franjas horarias, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén ráfagas significativas.

De esta manera, la jornada tendrá una amplitud térmica importante: un comienzo fresco, una tarde templada y un descenso de la temperatura durante la noche.

Además, el SMN no pronostica lluvias para la ciudad de Santa Fe durante este miércoles: la probabilidad de precipitaciones es del 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

El sol salió a las 7:18 y está previsto que se oculte a las 18:47, lo que marca el avance de los días más largos con el inicio de septiembre y la proximidad de la primavera.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido anticipa un cambio gradual en las condiciones térmicas durante los próximos días.

Jueves: la temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a 22°C. Será una jornada algo más fresca en cuanto a la temperatura máxima respecto de este miércoles.

Viernes: se espera un descenso más marcado, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C. La diferencia térmica comenzará a hacerse más notoria, especialmente durante las primeras horas del día.

Sábado: el descenso continuará. El SMN prevé una mínima de 9°C y una máxima de apenas 17°C para la ciudad de Santa Fe.