Este miércoles es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando con un sol predominante en el cielo.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9° y la máxima sería de 22º, bajando a 16° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1022.5 hPa, viento este en calma 6 km/hy visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 11° y una máxima de 23°. Con cielo mayormente despejado durante la mañana, esperando una leve presencia de nubes en la tarde - noche.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 12° y una máxima de 25°. El cielo volverá a presentarse con leve presencia de nubes a lo largo de toda la jornada.

Finalmente, el sábado se esperan tormentas aisladas a lo largo de todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 24°.