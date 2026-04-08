El tiempo estará estable, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas moderadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La ciudad de Santa Fe transita este miércoles 8 de abril bajo condiciones de tiempo estable, con cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas moderadas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En las primeras horas del día, el termómetro marcó 14,6°C, con una elevada humedad del 97%, viento del sector oeste a 15 km/h y buena visibilidad. La mañana comenzó con nubosidad predominante y una temperatura en ascenso hacia los 17°C.

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Hacia la tarde, se espera que la temperatura alcance una máxima de 22°C, manteniéndose el cielo mayormente cubierto y sin probabilidad significativa de precipitaciones, con registros que oscilan entre el 0 y el 10%. El viento rotará al sector sur, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura cercana a los 18°C y viento leve del sudeste. En todo el día no se prevén lluvias, lo que configura un escenario propicio para actividades al aire libre, aunque con nubosidad persistente.

Pronóstico extendido

El SMN anticipa que el buen tiempo continuará en los próximos días en la capital santafesina, con un leve ascenso de las temperaturas:

Jueves: mínima de 17°C y máxima de 24°C, con condiciones similares y sin lluvias.

Viernes: mínima de 15°C y máxima de 25°C, con ambiente templado y estabilidad.

Sábado: mínima de 14°C y máxima de 26°C, con tendencia a un progresivo aumento de la temperatura.