La jornada comenzó con 10°C, cielo despejado y una sensación térmica de 8,8°C. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 21°C, sin lluvias y con cielo algo nublado hacia la tarde y la noche.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 10°C y una sensación térmica de 8,8°C, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A primera hora del día, el cielo se encuentra despejado y la humedad alcanza el 92%.

El registro indica además una presión atmosférica de 1018,9 hPa, viento del este a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

Para este miércoles 16 de septiembre, el pronóstico oficial anticipa una jornada sin lluvias y con temperaturas que irán en aumento. La mínima prevista es de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

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Durante la mañana se espera cielo despejado, con temperaturas cercanas a los 8°C y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el cielo podría presentarse algo nublado y la temperatura llegará a los 21°C, con viento predominante del norte.

Hacia la noche continuará el cielo algo nublado, con una temperatura estimada en 15°C y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

No se prevén precipitaciones durante ninguno de los tres períodos de la jornada: la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

El sol salió a las 7:00 y está previsto que se oculte a las 18:56, por lo que los santafesinos tendrán una jornada con casi 12 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico muestra un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días.

Jueves: se espera una mínima de 10°C y una máxima de 23°C.

Viernes: la temperatura continuará en aumento, con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

Sábado: el ambiente será más templado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 26°C.