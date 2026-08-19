El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 16°C y baja probabilidad de precipitaciones.

La mañana arrancó con condiciones húmedas, neblina y una sensación térmica de 7,7°C. Durante la tarde, el cielo continuará nublado y la temperatura ascenderá hasta los 16°C. Para los próximos días se espera un leve ascenso de las temperaturas, aunque el sábado llegará un marcado descenso térmico.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 19 de agosto con cielo cubierto y llovizna, en una jornada que se presenta húmeda y fresca. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana se registraban 9,8°C, con una sensación térmica de 7,7°C.

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La humedad alcanzaba el 99%, mientras que el viento soplaba desde el sur a 15 kilómetros por hora. La visibilidad era reducida, de 4,5 kilómetros, en un contexto de neblina y lloviznas.

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado a las 6:04, la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 10°C y la máxima llegará a 16°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10% durante toda la jornada.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, con temperaturas cercanas a los 10°C y viento del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado y la temperatura alcanzará el valor máximo previsto de 16°C. El viento continuará desde el sur, mientras que la posibilidad de lluvias seguirá siendo baja.

Durante la noche, el cielo continuará nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 13°C. El viento rotará al sudeste y tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El sol salió a las 7:34 y se ocultará a las 18:39, de acuerdo con la información disponible para la ciudad.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido anticipa cambios en las temperaturas durante los próximos días. El jueves será una jornada más templada, mientras que hacia el sábado se espera un marcado descenso de las temperaturas.

Jueves: se prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 19°C. Será una jornada con registros térmicos superiores a los del miércoles, especialmente durante la tarde.

Viernes: la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C. Los valores se mantendrán relativamente moderados, aunque por debajo de los previstos para el jueves.

Sábado: llegará un descenso importante de las temperaturas. El SMN anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 15°C, por lo que será necesario volver a contar con abrigo durante las primeras horas del día.