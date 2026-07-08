El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día estable, sin lluvias y con un gradual ascenso de la temperatura durante la tarde.

El miércoles arrancó con condiciones típicas del invierno en la ciudad de Santa Fe: cielo despejado en las primeras horas, elevada humedad y ambiente frío. Sin embargo, el ingreso de viento del sector norte favorecerá un ascenso térmico que permitirá disfrutar de una tarde más agradable, con una máxima prevista de 20°C y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante las primeras horas del día, la ciudad registró una temperatura de 6,4°C, con una sensación térmica de apenas 3,8°C debido a la combinación del aire frío y el viento del noreste de 13 km/h. La humedad alcanzó el 87%, mientras que la visibilidad se mantuvo en 12 kilómetros.

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De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5°C y una máxima de 20°C, en un día sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0% en todas las franjas horarias.

El viento soplará principalmente del norte durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando al noreste hacia la noche, cuando disminuirá su intensidad a valores de entre 7 y 12 km/h.

La estabilidad atmosférica permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque durante las primeras horas seguirá siendo recomendable salir bien abrigado debido a las bajas temperaturas.

Pronóstico extendido

El resto de la semana mantendrá características plenamente invernales, con mañanas frescas y tardes templadas, aunque hacia el viernes y el sábado las temperaturas máximas mostrarán un leve descenso.

Jueves: se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C. Continuarán las condiciones estables y el ambiente fresco durante la mañana.

Viernes: el descenso térmico será más marcado. La temperatura irá de los 9°C a los 15°C, manteniéndose el tiempo estable.

Sábado: el fin de semana comenzará con una mínima de 11°C y una máxima de 15°C, en una jornada de características similares, con ambiente fresco y sin cambios significativos previstos.