La ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada con temperaturas agradables durante las primeras horas y un progresivo ascenso térmico hacia la tarde. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 29°C, mientras que las condiciones del cielo se mantendrán entre mayormente nubladas y parcialmente nubladas.

A primera hora de la mañana, el registro térmico era de 17,3°C, con cielo algo nublado y una humedad del 96%. La presión atmosférica se ubicaba en 1004 hectopascales, el viento soplaba del noroeste a 4 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros.

Para el resto del día, el organismo nacional anticipa una mañana mayormente nublada, con una temperatura cercana a los 22°C. Durante la tarde, el termómetro llegará a los 29°C, con cielo mayormente nublado y vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, con cielo parcialmente nublado y una temperatura estimada en 24°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja durante toda la jornada: entre el 0 y el 10% durante la mañana y la tarde, y sin lluvias previstas para la noche.

El sol salió a las 5.54 y se ocultará a las 19.43, por lo que la ciudad tendrá una extensa jornada de luz natural.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para los próximos días anticipa condiciones relativamente estables, con temperaturas máximas cercanas a los 30°C y mínimas que oscilarán entre los 18°C y los 19°C.

Para este jueves 19 de noviembre, el SMN pronostica una mínima de 18°C y una máxima de 28°C. El viernes 20 se mantendrán valores similares, con temperaturas que irán de los 19°C a los 28°C.

En tanto, el sábado 21 se espera un nuevo ascenso de la temperatura máxima, que llegará a los 30°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19°C.