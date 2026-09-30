Santa Fe tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 23°C. El viento soplará del sector oeste durante las primeras horas y luego predominarán los sectores sur y sudeste. Para los próximos días se esperan temperaturas similares, aunque con algunos cambios en las condiciones del cielo.

El miércoles comenzó con 12,4°C, cielo nublado y presencia de relámpagos sin truenos, de acuerdo con el reporte actualizado a las 6 de la mañana. La humedad alcanzó el 97%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1013,2 hPa.

El viento sopla del oeste a 12 kilómetros por hora, con una visibilidad de 12 kilómetros. El amanecer se produjo a las 6:42 y la puesta de sol está prevista para las 19:04.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, elaborado con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 12°C, mientras que la máxima llegará a 23°C.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas en ascenso. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%, por lo que no se prevén lluvias significativas para la jornada.

Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 23°C. El viento tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sector sur.

Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 20°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades también de entre 13 y 22 km/h.

En principio, el panorama indica una jornada fresca durante las primeras horas, con una tarde más templada y sin lluvias previstas.

Pronóstico extendido

Jueves: será una jornada algo más fresca. El SMN prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 21°C.

Viernes: las temperaturas volverán a subir levemente, con una mínima estimada de 12°C y una máxima de 23°C.

Sábado: se espera un nuevo ascenso térmico. La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.