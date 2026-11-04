El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidad de chaparrones durante la mañana, mientras que por la tarde las condiciones mejorarán y la temperatura máxima llegará a los 27°C.

El tiempo tendrá algunas variaciones este miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Santa Fe. La jornada comenzó con cielo cubierto, viento del sudoeste y una humedad del 91%. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse chaparrones durante las primeras horas del día, aunque se espera una disminución de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

A las primeras horas de este miércoles, el termómetro marcaba 19,3°C en la capital provincial, con una presión atmosférica de 1005 hPa, viento del sudoeste a 28 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

De acuerdo con los datos oficiales, la temperatura mínima prevista para hoy es de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

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En cuanto a las condiciones del tiempo, el SMN pronostica probabilidad de chaparrones durante la mañana, con valores de precipitación estimados entre el 10% y el 40%. Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la posibilidad de lluvias disminuirá a un rango de entre el 0% y el 10%.

Hacia la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo algo nublado y sin precipitaciones previstas.

El viento tendrá predominio del sector sudeste durante la mañana, rotará al sur por la tarde y volverá a soplar del sudeste durante la noche. Las velocidades oscilarán entre los 13 y los 31 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El sol salió a las 6.03 y se ocultará a las 19.30, según los datos meteorológicos.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa cambios en las temperaturas, con un descenso de las mínimas y condiciones variables.

Jueves: se espera una jornada con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 27°C. Será un día con una mañana más fresca respecto del miércoles, aunque las temperaturas volverán a subir durante la tarde.

Viernes: continuará el tiempo templado, con una mínima prevista de 15°C y una máxima de 28°C. Será la jornada más cálida de las tres incluidas en el pronóstico extendido.

Sábado: se anticipa un descenso más marcado de las temperaturas. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 21°C, por lo que se espera una jornada más fresca en comparación con el viernes.