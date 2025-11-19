Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 80%, la presión de 1007.8 hPa, viento oeste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 18° y una máxima de 34°. Se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 15° y una máxima de 23°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día y chances de chaparrones en la mañana.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada con probabilidad de chaparrones en la mañana. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 28°.