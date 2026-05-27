La ciudad amaneció con visibilidad reducida por bancos de niebla y humedad del 100%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca por la mañana y templada durante la tarde.

Santa Fe inició este miércoles con una niebla densa, baja visibilidad y ambiente húmedo. Sin embargo, con el correr de las horas se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas y una tarde con temperaturas agradables.

La ciudad de Santa Fe amaneció este miércoles 27 de mayo cubierta por una espesa niebla que redujo la visibilidad a apenas 200 metros, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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A primera hora de la mañana, la temperatura se ubicó en 11,3°C, con humedad del 100%, presión atmosférica de 1019.8 hPa y vientos leves del sector este a 10 km/h. El fenómeno generó complicaciones en la circulación vehicular y obligó a conducir con extrema precaución tanto en accesos urbanos como en rutas de la región.

El SMN mantiene vigente una advertencia por niebla para la zona. Este tipo de condiciones suele provocar una marcada reducción de visibilidad, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores cercanos a ríos, lagunas y zonas bajas.

Para el resto de la jornada, el pronóstico prevé una mejora paulatina. Durante la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche pasará a mayormente nublado. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista era de 7°C y la máxima alcanzará los 20°C, configurando una tarde agradable y con condiciones estables. Los vientos predominantes serán del noreste, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

Desde los organismos oficiales recomiendan circular con luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas mientras persistan los bancos de niebla.

Pronóstico extendido

El jueves continuará con condiciones similares. Se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 9°C de mínima y 18°C de máxima, con ambiente fresco durante la mañana y leve ascenso térmico por la tarde.

Para el viernes se anticipa un aumento de la nubosidad y temperaturas más templadas. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a 20°C. El tiempo se mantendría estable y sin lluvias.

El sábado seguirá con características otoñales y tiempo agradable. El SMN prevé una mínima de 10°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado y buenas condiciones generales.