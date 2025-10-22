El amor incondicional de una mascota salvó una vida en Los Toldos, Salta. Una niña de apenas tres años se perdió en el monte durante una intensa lluvia y fue hallada horas después gracias a su perrita Ashley, que no se apartó de su lado y alertó con sus ladridos a los rescatistas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.40, cuando una tormenta azotó la zona. La pequeña jugaba cerca de su casa cuando desapareció repentinamente. Su abuelo, Celso Cañizares, relató cómo comenzó la desesperada búsqueda familiar.

“Estábamos tranquilos en casa... a partir de las 5.40 se largó una lluvia. Nosotros en ese momento ya le comenzamos a echar de menos, comenzamos a buscarla, buscarla, y no la encontrábamos”, contó el hombre.

La angustia se apoderó de la familia y de los vecinos, que junto a policías y guardaparques del Parque Nacional Baritú iniciaron una búsqueda contrarreloj antes de que cayera la noche.

“Ayudando a buscar, al final ya se hizo la noche, no la encontrábamos”, recordó Cañizares.

El operativo se concentró en una zona de lomas empinadas, ubicada a casi dos kilómetros de la vivienda familiar, un terreno difícil y peligroso. A medida que avanzaban las horas, la preocupación crecía ante la posibilidad de que la pequeña hubiese sufrido un accidente.

Recién a las 20.40, dos jóvenes que subieron por una loma escucharon algo que les llamó la atención: los ladridos insistentes de Ashley.

“La perrita comenzó a ladrar, por eso fue que la encontraron. Y ladraba con un ladrido medio raro, porque mi hijo tampoco lo podía reconocer”, explicó el abuelo.

Los jóvenes gritaron el nombre de la niña, pero al principio no hubo respuesta. Solo después de un segundo intento, una vocecita débil respondió. Aunque “no hablaba muy bien”, esa mínima reacción confirmó lo que todos esperaban: estaba viva.

Puede interesarte

Un abrazo en la oscuridad

La imagen del rescate conmovió a toda la comunidad. Los hombres descendieron por la quebrada, y en medio del barro y la lluvia encontraron a la niña “paradita, bien mojadita y con la perrita al lado”.

“Ella como que estuviera abrazando a la perrita, sí, en la oscuridad”, relató conmovido el abuelo.

La pequeña fue revisada por médicos en su casa: estaba descalza, mojada y asustada, pero fuera de peligro.

“La perrita la salvó entonces... es la héroe de la familia, del pueblo”, concluyó Cañizares, emocionado.

Esta historia de lealtad y supervivencia se volvió viral en las redes, donde cientos de usuarios celebraron el vínculo entre la niña y su mascota. En medio del monte salteño, Ashley demostró que el amor de un animal puede ser más fuerte que el miedo y la oscuridad.