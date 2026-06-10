Una nueva y millonaria estafa bajo la modalidad conocida como "cuento del tío" volvió a sacudir a la ciudad de Santa Fe. Esta vez las víctimas fueron un matrimonio de adultos mayores que reside sobre calle Francia al 2800, en pleno macrocentro santafesino, donde delincuentes lograron apoderarse de una suma que oscilaría entre los 800 mil y el millón de dólares.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes y presenta características similares a otro hecho registrado apenas un día antes, cuando una mujer de 87 años fue engañada por falsos agentes de Anses y despojada de unos 10 mil dólares.

Una trampa telefónica

Según pudo reconstruirse, todo comenzó con una llamada telefónica que recibió el dueño de casa, un hombre de 82 años. Del otro lado de la línea, una voz femenina que aparentaba ser la de su hija le comunicó una supuesta urgencia vinculada a sus ahorros en moneda extranjera.

La interlocutora le indicó que dos personas pasarían por el domicilio para retirar el dinero y trasladarlo a una entidad bancaria, donde sería depositado por razones de seguridad. Convencidos de la autenticidad del mensaje, los ancianos aguardaron la llegada de los enviados.

Pocos minutos después se presentaron dos hombres desconocidos. De acuerdo con las descripciones aportadas por las víctimas, ambos vestían ropas oscuras; uno de ellos era de contextura robusta y estatura mediana. Los sujetos manifestaron ser empleados del Banco Nación y ratificaron la versión escuchada previamente por teléfono.

Empujón y lesiones

La pareja entregó entonces una importante cantidad de dólares estadounidenses que conservaba en su vivienda. Sin embargo, la situación tomó un cariz más violento cuando, según consta en el reporte policial, uno de los individuos empujó al propietario de la finca provocándole lesiones de carácter leve.

Con el botín en su poder, los delincuentes abandonaron el lugar apresuradamente y abordaron un automóvil Peugeot de color negro que los esperaba en las inmediaciones. Testimonios y registros fílmicos indican que el vehículo tomó rumbo norte por calle Francia.

La maniobra recién quedó al descubierto cuando las víctimas lograron comunicarse con su hija. Fue entonces cuando descubrieron que la mujer jamás había realizado la llamada ni había enviado a persona alguna a retirar dinero.

Alertado por la central de emergencias 911, personal de la Brigada Motorizada acudió al domicilio ubicado en Francia 2810. Los agentes entrevistaron a los damnificados y realizaron las primeras diligencias investigativas. Asimismo, verificaron cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, una de las cuales habría captado a los sospechosos al momento de la fuga.

La causa fue puesta en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación, mientras los investigadores procuran identificar a los autores y establecer si existe vinculación con otros episodios recientes cometidos bajo idéntica modalidad.

Modalidad repetida

El caso vuelve a encender las alarmas sobre una metodología delictiva que tiene como principales objetivos a personas de edad avanzada. Los delincuentes suelen valerse de llamados telefónicos, suplantación de identidad y referencias a organismos oficiales o entidades bancarias para obtener la confianza de las víctimas y concretar el engaño.

La magnitud del dinero sustraído convierte a este episodio en uno de los golpes más importantes registrados en los últimos tiempos en la capital provincial mediante la modalidad del "cuento del tío".

Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteraron las recomendaciones para que la población, especialmente los adultos mayores, desconfíe de llamados inesperados que involucren movimientos de dinero, cambios de billetes o supuestos trámites bancarios realizados a través de terceros.