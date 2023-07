La víctima fue Jessica Silvana Duarte, de 31 años, madre de dos hijos. Detuvieron a su ex, de 52, cuando intentaba huir hacia Brasil.

Una mujer que estaba desaparecida desde el miércoles de la semana pasada fue hallada muerta y enterrada en una chacra de Andresito, en el extremo nordeste de Misiones.

Las sospechas recaen sobre su ex pareja, que tiene antecedentes por hechos de violencia. Lo detuvieron este martes en el paraje El Verde, en la zona rural de Andresito, en el límite internacional con Brasil.

Jessica Silvana Duarte, de 31 años, había sido con vista por ultima vez el miércoles a la tarde por sus familiares en el barrio 20 de Junio, donde vivía con sus dos hijos, de 11 y 6 años.

Ese día, cerca de las 14, dejó a sus pequeños al cuidado de su madre y prometió volver un poco más tarde para hacer galletitas, pero desapareció misteriosamente junto con su moto.

“Ese día, el celular de ella ya no andaba bien. Como no volvió pensamos que le salió alguna changa, porque ella a veces cosechaba yerba, o plantaba yerba en el campo, pero siempre medio día. Como ella vive lejos de mi casa, al otro día no fuimos a ver si había regresado, pero el sábado a última hora fuimos a hacer la denuncia”, señaló su hermana Raquel.

La mamá de la víctima realizó una denuncia en la comisaría de Andresito recién el fin de semana. Contó que su hija no solía ausentarse por tanto tiempo, temía que algo malo le hubiera sucedido y apuntó hacia su ex pareja.

Sobre el sospechoso, Raquel indicó: “Tenía una relación inestable con mi hermana. Iban y venían después que ella quedó embarazada, pero hace casi dos años que habían cortado la relación. Nosotros no teníamos vínculo con él”.

La Policía inició una investigación y llegó a entrevistarse con el ahora prófugo, Juan Carlos Krizezuk (52), quien se mostró tranquilo y aseguró que no sabía nada de Jessica.

Como hasta ese momento no existía ningún elemento que lo relacionara con la desaparición de la mujer, el juez de Instrucción Martín Brites no ordenó la detención.

El hallazgo de una cartera de la víctima al costado de una ruta que conduce al paraje Cabureí generó mayor preocupación entre los investigadores y familiares.

Este lunes, un vecino contó que en un camino secundario halló abandonada una moto Kimko 110. Era la que Duarte usaba para movilizarse.

El vehículo estaba muy cerca de la chacra donde Krizezuk trabajaba como peón. Unas horas después, mientras rastrillaban el campo, uno de los agentes detectó tierra removida recientemente. Apenas empezaron a cavar, descubrieron el cuerpo de la mujer, envuelto en una ponchada, elemento que se usa en la cosecha de las hojas de yerba mate.

El médico policial estableció que presentaba evidencias de haber sufrido una brutal golpiza en el rostro, pero también había indicios de estrangulamiento. Es por eso que el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial de Posadas, donde se establecerá con certeza la causa de la muerte y cuándo ocurrió.

Los investigadores realizaron una requisa en los galpones del chacarero que empleaba a Krizezuk, donde encontraron una pala de punta con el mango roto y manchas que, se cree, son de sangre.

Con todos esos elementos, los policías se dirigieron nuevamente a la casa del sospechoso, pero ya había desaparecido. Lo atraparon este martes, a 30 kilómetros de Andresito. Según creen, quería huir hacia Brasil.

“El fin de semana estuvo comiendo un asado con los hijos mayores, lo vieron cerca de una cancha de fútbol y anduvo por mi barrio”, indicó la hermana de la víctima sobre el prófugo.

“Después que apareció el cuerpo de mi hermana vino a vernos su primera pareja y nos contó que con ella era muy violento, que la golpeaba incluso cuando estaba embarazada”, añadió.