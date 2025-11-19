Un soldado correntino fue hallado muerto en un cuartel militar de la provincia de Misiones y ahora las autoridades investigan varias hipótesis debido a que se comprobó que el sargento Gonzalo Tuama se iba a casar en unos días.

El hombre fue encontrado en la jornada del martes dentro de la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas” de Puerto Iguazú con un disparo en la cabeza producido por su propio fusil FAL, conforme a la información aportada al medio Primera Edición a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De manera inmediata, Tuama fue trasladado al hospital local donde estuvo internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Sin embargo, horas después los médicos confirmaron su fallecimiento, motivo por el cual se dio inicio a una investigación para saber si se trató de un suicidio, si fue un accidente o un crimen.qk7A6g

Lo que llama la atención de las autoridades abocadas a la causa es que el sargento tenía pensado casarse con su pareja en los próximos días.

El militar, de 39 años, era conocido debido a que en 2012 participó del programa Sábado Show, donde ganó el concurso como “el hombre más fuerte de la Argentina”