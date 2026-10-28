Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 25°C y las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la noche.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con cielo despejado y neblina, una temperatura de 12,1°C y una humedad relativa del 98%, de acuerdo con los datos meteorológicos actualizados a las 6. El viento soplaba del oeste a 6 kilómetros por hora y la visibilidad era de 8 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 25°C. Las condiciones se mantendrán sin lluvias significativas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% durante la tarde y de 0% para la mañana y la noche.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y viento del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se alcanzará la máxima prevista de 25°C. El viento rotará al norte y mantendrá una intensidad de entre 7 y 12 km/h.

En tanto, durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada en 18°C y viento del noreste, también de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 6.09 y se pondrá a las 19.24, por lo que la jornada contará con más de 13 horas de luz natural.

La combinación de humedad elevada durante las primeras horas y temperaturas más templadas hacia la tarde marcará el panorama meteorológico de este miércoles.

La ausencia de lluvias previstas permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin condicionamientos importantes por precipitaciones, aunque será conveniente prestar atención a la visibilidad durante las primeras horas de la mañana.

Pronóstico extendido

El pronóstico del SMN anticipa un aumento gradual de las temperaturas máximas durante los próximos días. Las mínimas también subirán, con jornadas que comenzarán con registros más templados y tardes cada vez más cálidas.

Jueves 29 de octubre: se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 26°C. Los registros previstos indican una jornada algo más cálida que la del miércoles.

Viernes 30 de octubre: la mínima se ubicará en torno a los 15°C, mientras que la máxima llegará a los 28°C. De esta manera, continuará el ascenso de las temperaturas durante la tarde.

Sábado 31 de octubre: se prevé una mínima de 16°C y una máxima de 29°C. Será la jornada más cálida de este tramo del pronóstico, con temperaturas cercanas a los 30°C.