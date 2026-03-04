Un momento que debía ser de festejo terminó en susto y corridas. Este viernes por la mañana, una grada temporal instalada para la tradicional foto de generación colapsó en la Universidad Iberoamericana, en el campus de Álvaro Obregón, cuando más de 100 estudiantes estaban arriba posando con toga y birrete.

El accidente ocurrió en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Peña Blanca. Según los primeros reportes y los videos que rápidamente circularon en redes sociales, la parte trasera de la estructura prefabricada cedió de golpe, haciendo que decenas de jóvenes cayeran al piso al mismo tiempo.

Las imágenes muestran el instante exacto en que la grada se viene abajo, generando gritos, confusión y escenas de pánico entre quienes estaban arriba y también entre familiares y compañeros que presenciaban la foto.

OJO: Al menos diez estudiantes de la @IBERO_mx resultaron lesionados luego del desplome de las gradas en las que se encontraban durante una foto de graduación.



Paramédicos llegaron al lugar para atender a las personas afectadas. pic.twitter.com/iZoTpr9Djb — Entorno.Mexico (@EntornoMexico_) February 27, 2026

Fuerte operativo y primeras hipótesis

Tras el derrumbe, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona de Santa Fe. Al lugar llegaron ambulancias, personal de la Cruz Roja, Protección Civil, equipos prehospitalarios y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En redes sociales comenzaron a circular mensajes que advertían sobre el colapso del templete mientras se tomaba la foto, y confirmaban la asistencia de los servicios de emergencia para atender a los heridos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que, de manera preliminar, la caída habría sido consecuencia de una mala instalación. Según indicaron, la estructura no soportó el peso de la cantidad de estudiantes que se encontraban sobre ella.

Puede interesarte

Heridos y traslados a hospitales

Las autoridades informaron que al menos 23 personas resultaron lesionadas con golpes y heridas leves. Seis estudiantes debieron ser trasladados a hospitales para una evaluación más profunda, mientras que el resto fue atendido en el lugar por los paramédicos.

Durante varios minutos, el acceso al campus permaneció con fuerte presencia de ambulancias y móviles oficiales, mientras Protección Civil inspeccionaba la estructura colapsada para determinar responsabilidades y evitar nuevos riesgos.

Lo que debía ser una postal de cierre de etapa universitaria terminó convirtiéndose en un episodio que reabre el debate sobre los controles y las condiciones de seguridad en este tipo de montajes temporales dentro de instituciones educativas.