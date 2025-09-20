Evangelina Anderson viajó a la Semana de la Moda, en Milán, y en las últimas horas almorzó con varias amigas en la casa de Eros Ramazzotti. Junto a Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili, se encontraron con el cantante italiano para disfrutar de una comida, pero la situación se tornó algo incómoda.

En sus redes sociales, la panelista de Sálvese quien pueda (América), escribió: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”.

Una vez terminado el evento, las chicas se filmaron cantando “Otra como tú” una de las canciones más populares del artista.

A medida que avanzaba el tema, fue sintiéndose más cómodo y, en un momento inesperado, intentó darle un beso. La exesposa de Martín Demichelis reaccionó rápidamente y, frente a todos, esquivó el intento inclinándose hacia abajo, evitando el contacto. No fue algo de una vez porque, instantes después, Ramazzotti volvió a intentarlo, mientras las demás se reían. Gili compartió el video en sus historias de Instagram, mencionando a la influencer y agregando la frase: “Alguien se enamoró…”.