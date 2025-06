Momi Giardina protagonizó un insólito momento en pleno vivo de Nadie Dice Nada (Luzu) tras un comentario.

Marley y Florencia Peña estuvieron invitados al programa de Nico Occhiato el lunes 2 de junio e hicieron descostillar de la risa al todo el estudio.

"¿Qué pasó ahora?", preguntó la actriz al escuchar que su amigo la interrumpió por lo bajo para pedir una servilleta para limpiar a su beba, Milenka, que estaba tomando la mamadera.

Fiel a su estilo, Marley lanzó un comentario con doble sentido y causó un estallido de carcajadas: "Es para secarle la leche".

"Momi Giardina"



Porque se meó encima justo estando junto a "Marley" y "Florencia Peña", y así quedó una de las escenas más inesperadas del día. El streaming siempre tiene sus momentos únicos.pic.twitter.com/SPVkpVHGTg — 🚨 ALERTA 24 🚨 (@PorqueALERTA) June 2, 2025

"Me hice pis", gritó Momi Giardina delante del micrófono, tentada por lo ocurrido. "¿Te measte?", le preguntó Occhiato. "Encima el jean que tiene es clarito", agregó, mientras la bailarina se levantó y salió corriendo del estudio.

Segundos después, Momi regresó al piso y expresó: "Después de los 40, cuando toso, me río o estornudo, me meo. Es cada vez peor, no lo puedo controlar".