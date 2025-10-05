Momentos de angustia y tensión atraviesa Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, tras ser detenida por orden judicial y trasladada al penal de mediana seguridad de Magdalena. La influencer deberá permanecer tras las rejas mientras se define su situación procesal, ya que enfrenta dos causas judiciales distintas que podrían derivar en juicios orales.

Según fuentes del caso, Morena comparte celda con otras internas imputadas por delitos de diversa gravedad. Además, sufre un profundo malestar emocional por no poder tener consigo a su hijo Amadeo, de apenas nueve meses, situación que habría agravado su estado psicológico.

“Está muy triste y no come”

En las últimas horas trascendió que Morena inició una huelga de hambre, confirmada por su abogado y amigo, Alejandro Cipolla.

“No está comiendo y está muy triste. Tiene una personalidad autodestructiva, este mes empezó con un problema psicológico o psiquiátrico que la llevó al desmadre”, explicó el letrado en declaraciones televisivas.

Según Cipolla, la joven estaría atravesando un cuadro de depresión y pidió a su entorno familiar que se mantenga atento a su salud mental. La situación se agravó luego de que Morena decidiera prescindir de la representación del abogado Miguel Ángel Pierri, con quien había trabajado en los primeros días tras su detención.

Puede interesarte

Las causas judiciales

De acuerdo con la investigación, Morena Rial está acusada de integrar una banda delictiva dedicada a robos en viviendas. El caso tomó notoriedad tras difundirse que fue detenida con su hijo en brazos mientras presuntamente participaba de un intento de robo.

El programa Sálvese Quien Pueda (América TV) abordó el caso y señaló que la influencer formaba parte de una estructura criminal dedicada a “marcar casas”. En ese marco, algunos panelistas remarcaron que su apellido “no puede servir de escudo ante la Justicia”.

Por el momento, Morena continuará detenida en la Unidad N° 51 de Magdalena, en el pabellón de mujeres, a la espera de que el tribunal defina su futuro judicial.

El abogado pidió arresto domiciliario

El abogado Alejandro Cipolla explicó cómo fue el momento de la nueva detención. “Me llegó a llamar cuando la estaban deteniendo. Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o por una medida alternativa que es el arresto domiciliario”, sostuvo en diálogo con TN.

El letrado también justificó los incumplimientos de su defendida ante la Justicia, lo que derivó en la revocación de su excarcelación. “El psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó y se intentó cambiar. Ninguno la quería atender; no querían verse envueltos en escándalos”, explicó.

Cipolla agregó que Morena dependía económicamente de su padre, Jorge Rial: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado claro que era su padre quien la mantenía”.

Mientras tanto, el futuro judicial de Morena Rial sigue siendo incierto. En el penal, permanece bajo supervisión médica y psicológica, en medio de una huelga de hambre que refleja el difícil momento personal y emocional que atraviesa.