Yanina Latorre saltó en defensa de Mariana Brey cuando Jorge Rial la insultó y pidió que la echaran de C5N por sus dichos frente a la marcha de los jubilados que terminó en caos la semana pasada. Atenta a estas declaraciones, Morena Rial se puso del lado de su padre y no dudó en criticar a la conductora de "Sálvese quien pueda".

"¿Qué opinás de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa?", le preguntó un seguidor de Instagram a More y ella respondió: "No miro su programa, para escuchar a una abuela media demente, me voy a un geriátrico".

Desde la producción del programa de Yanina, le mostraron el mensaje y le dijeron: "Hola, acá te hablan desde la celda".

Como era de esperarse, la panelista de LAM no tardó en responderle a Morena: "Prefiero ser una geriátrica demente y no una choriza de poca monta".

La respuesta de Yanina Latorre

Al enterarse del comentario de la hija de Jorge Rial, Yanina Latorre le respondió a Morena Rial a través de su cuenta en la red X: "Prefiero ser una abuela demente y no salir a chorear".