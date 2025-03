Luego de pasar diez días detenida por su presunta participación en una banda de robos a viviendas, Morena Rial busca darle un giro a su vida profesional. Aunque estuvo cerca de sumarse al programa de Carmen Barbieri, la propuesta no prosperó, pero la hija de Jorge Rial no se rinde y ahora planea lanzar su propio streaming.

Según contó Virginia Gallardo en el programa Mujeres Argentinas, Morena tiene "muchas ganas de hablar y mucho que contar". Además, reveló que su padre está al tanto del proyecto, aunque no financiará la iniciativa. "Hacé lo que quieras, no pongo un peso, pero me encanta", habría sido la respuesta de Jorge Rial.

La noticia generó todo tipo de comentarios en el ciclo televisivo, e incluso Silvia Fernández Barrio ironizó sobre el posible contenido del streaming: "Si quiero ser mala, te digo que puede hablar sobre cómo planificar un robo".

Mientras define su futuro en los medios, Morena sigue generando ingresos a través de publicidades en redes sociales, su principal fuente de trabajo en este momento. Su situación judicial aún no está resuelta, aunque se encuentra en libertad gracias a una excepción que le permite continuar amamantando a su hijo.