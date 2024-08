En los últimos tiempos, la vida de More Rial ha estado llena de dificultades, incluyendo rumores de desalojo y un embarazo de riesgo. Como si esto fuera poco, su amigo y abogado Alejandro Cipolla confirmó que los vecinos del edificio donde vive denunciaron que su pareja, Matías Ogas, la habría agredido durante una discusión. La hija de Jorge Rial negó ser víctima de violencia de género, aunque admitió haber tenido una "pelea de pareja" con el padre de su bebé. Una semana después del incidente, More publicó un mensaje en redes sociales que podría sugerir una reconciliación.

Después de que circularan rumores de agresiones físicas, More explicó que no fue una situación que debiera preocupar a los medios y pidió que no la involucraran en polémicas, ya que estas afectan su salud y la de su bebé. "Con Matías tenemos una relación estable. Todas las parejas pelean. Obviamente puede haber gritos. Yo no quise ir a hacer la denuncia. Fue una pelea del momento. No me pegó una piña en el ojo ni me fisuró la mano", declaró en el programa LAM (América).

Recientemente, a varios días del episodio con su novio, la joven de 25 años compartió un video en su cuenta de Instagram que parece indicar una reconciliación con Matías, el boxeador cordobés que pronto se convertirá en padre por primera vez. More ya es mamá de Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

Puede interesarte

En el video, se puede ver a More posando mientras recita la letra de la canción "Un cigarrillo", de Chencho Corleone. La estrofa que eligió para acompañar el posteo dice: "Si discutimo' aparece en casa. Pero arreglamo' encima 'e la mesa. Me engaña con la carita que pone. Tiene mi nombre marcado en su espalda".

Dado el uso que More le da a sus redes sociales, no es sorprendente que comunique a sus más de 150 mil seguidores que se ha reconciliado con su novio mediante la letra de una canción, ya que, en otras ocasiones, también ha expresado sus sentimientos a través de éxitos del reggaetón y la cumbia cuando se pelea con alguien.