El mundo del espectáculo vuelve a estar en el centro de la polémica con un feroz enfrentamiento entre Morena Rial y Oriana Junco, que podría terminar en la Justicia.

Todo comenzó luego de la reciente detención de More en Martínez, donde fue vinculada a un intento de robo, aunque ella negó cualquier responsabilidad. Este episodio encendió la chispa de un intenso cruce de mensajes que no tardó en hacerse público.

A través de redes sociales y filtraciones de chats privados, Oriana Junco opinó sobre la situación de Morena, lo que desató la furia de la hija de Jorge Rial. More no dudó en responderle con mensajes cargados de insultos y advertencias legales: “Te voy a denunciar por injurias porque sos terrible cachivache para nombrarme a mí que ni siquiera me conocés”, le escribió.

Lejos de calmarse, Oriana llevó la pelea al terreno público y la acusó directamente de haber cometido robos: “También robaste en LAM, no parás de chorear, More”. Morena redobló la apuesta con declaraciones aún más picantes, exponiendo supuestos episodios bochornosos de Oriana en Madrid.

El conflicto llegó a tal punto que, según el programa Gossip Girl, Morena estaría evaluando enviarle una carta documento a Oriana por injurias. Sin embargo, Junco se burló de la amenaza en X (ex Twitter), minimizando la posibilidad de un juicio.

Por ahora, la pelea sigue escalando, y los seguidores de ambas no pierden detalle de este explosivo ida y vuelta que, lejos de apagarse, promete nuevos capítulos.