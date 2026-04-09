Madre e hija vivieron un momento de terror en el barrio Villanueva, partido de Moreno, cuando fueron sorprendidas por dos motochorros mientras compraban en un kiosco.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a los delincuentes llegar repentinamente en una moto.

Mientras las dos mujeres compraban, uno de los ladrones se bajó y se acercó a la menor para intentar robarle el bolso.

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Su cómplice continuó unos metros y lo esperó en la esquina, preparado para escapar.

#Moreno ESTABA CON SU MAMÁ PAGANDO EN UN LOCAL DESDE LA VEREDA Y MOTOCHORROS LE ARREBATARON EL CELULAR POR LA ESPALDA: LA MUJER NO LO PENSÓ DOS VECES Y SE JUGÓ LA VIDA PARA DEFENDER A SU HIJA



El hecho ocurrió en la zona de Villa Nueva cuando las víctimas estaban terminando de… pic.twitter.com/p86OGS2rYS — 24con (@24conurbano) April 8, 2026

En ese momento, la madre intervino y se abalanzó sobre el delincuente para defender a su hija, justo cuando él le revisaba los bolsillos.

Se produjo un forcejeo que terminó con los tres tirados en el suelo.

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Tras el episodio, el delincuente se levantó y huyó a toda velocidad junto a su compañero.

A pesar del violento hecho, no lograron concretar el robo y ninguna de las mujeres salió herida.