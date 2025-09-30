Un grupo de ladrones se hizo pasar por policías y robó una financiera que está dentro un complejo de oficinas en Moreno. Fuentes de la Secretaría de Seguridad local confirmaron que no hubo heridos.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía, en el polo empresarial K41, ubicado en el kilómetro 41 del acceso oeste en Francisco Álvarez. Se trata de un edificio que alberga 12 locales comerciales en planta baja, 116 oficinas y más de 200 cocheras privadas.

Según testigos, los ladrones vestían ropa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y hasta mostraron una orden de allanamiento falsa para engañar al personal de vigilancia. Así lograron ingresar al edificio, donde montaron un falso operativo y comenzaron a forzar oficinas.

Los asaltantes llegaron en una camioneta blanca con inscripciones policiales y, tras franquear la entrada, entraron a la fuerza. “El hombre de seguridad abrió la puerta magnética y, cuando pasaron, empezaron a patear puertas y arrancarlas. Robaron teléfonos y plata”, contó una de las personas que estaba en el lugar.

El botín fue guardado en cinco maletines. Antes de huir, los delincuentes dispararon al menos dos veces. “Cuando estaban saliendo, no le abrían la puerta y tiraron el primer tiro. Uno de los empleados los empezó a correr y les revoleó algo al auto para frenarlos, y ahí dispararon por segunda vez”, contó el mismo testigo.

Finalmente, escaparon en un auto negro que le robaron a un hombre en la puerta del complejo, ya que la camioneta no les arrancó. Pese a la violencia del ataque, no se registraron heridos.

En el lugar quedó un bolso con dinero que se les habría caído a los asaltantes antes de la huida.

Hasta el momento no hay detenidos, pero los investigadores ya pidieron las cámaras de seguridad del lugar y las de monitoreo municipal para tratar de dar con el paradero de los ladrones.