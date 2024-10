Moria Casán se refirió al consumo de drogas que tuvo a lo largo de su carrera y lo relacionó con los rumores donde la tildan de "drogadicta".

En una visita que hizo La One a Ángel Responde (Bondi Live), le consultaron: "¿Con las droga como te llevaste?", a lo que bromeó: "Divina, mirá cómo estoy".

"¿Por qué no te destruyeron?", le retrucó Ángel de Brito, por lo que se puso más seria y aseguró: "Porque no soy adicta a nada más que a mí. Puedo haberme dado un jalar algo como tomar una copa de champagne. No es ni consumo social. 'Borracha, drogadicta y chorra' ni me la succiona porque ya la tengo demasiado seca. Nunca se me volvió adicción y he tenido maridos..."