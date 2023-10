Susana Giménez ofreció varias entrevistas para promocionar su vuelta al teatro en Uruguay, con la obra “Piel de Judas”. En ellas, habló de política, de amores y de su relación con otras figuras del medio, como por ejemplo, Moria Casán.

“Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganas nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos ahí, nunca un sí ni un no”, aseguró Susana, en diálogo con LAM.

Al día siguiente, le preguntaron a Moria qué opinaba sobre estas declaraciones. “No le pego a ella, tenemos ironías. Nos llevamos divino, fuimos compañeras durante los años 80, me enseñó a jugar al ‘jodete’, tengo la mejor con Susana. Lo que tiene ella es un humor con el que nunca se quiere enterar de algo que está muy al borde. Además del humor y la ironía, yo manejo el sarcasmo”, explicó la One.

“Yo tengo la mejor, no estoy enojada. Puede ser que a mí me agarran esos arranques de pronto, que hablo de las personas con un tono irónico y a las personas muchas veces no le llega. Pero es una mina que respeto mucho, hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Le mando un beso si siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención. Lo que pasa es que manejo una ironía y un humor que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco... Creo que Mirtha (Legrand) maneja mejor el humor que ella”, agregó Casán.

Por último, descartó que sus diferencias se deban a un tema político, ya que están paradas en veredas diferentes: “Eso yo no lo tengo con nadie porque yo soy casanística, mi amor. Todo lo que tengo lo hice yo, nunca me metí en política salvo la vez que estuve como candidata a diputada, que saqué una buena cantidad de votos pero no alcanzaron para entrar... No metan grieta política entre nosotras porque no hay nada que me interese menos. (Sergio) Massa es familiar mío, hace dos años y medio que salgo con Pato Galmarini, su suegro, soy su suegraza, soy su ‘mami Mo’, como él me dice. Tengo la mejor con él, con Malena. Los adoro, son una familia impresionante con unos valores impresionantes. Cero grieta política, no hay nada que me baje más el pene que la política”.

“No me molesta nada de lo que opine Susana sobre la Argentina, pero le debe doler el país. Y ojalá que le vaya divino con su obra. Te deseo lo mejor, Su. Besito, besito, besito. A ver cuando tengas algún chongo y ahí nos juntamos”, cerró Moria Casán.