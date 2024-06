Una joven denunció un violento robo en medio de una noche de terror. La víctima relató a la Policía que se despertó en medio de la madrugada con un delincuente encima de ella, ahorcándola y apuntándole con un arma. Tras ello agarró su celular y una notebook, pero antes de irse lanzó una aberrante frase.

El violento hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en uno de los departamentos de la calle Abel Costa al 300, en la localidad bonaerense de Morón.

La joven de 30 años, identificada como Agustina, relató el violento ataque que padeció. A las 2:30, cuando estaba durmiendo, todo se convirtió en una escena de terror. “Tenía un tipo encima de mí, ahorcándome, tapándome la cara con un repasador y apuntándome a la cara”, dijo.

Enseguida, la chica intentó gritar, pero la respuesta que le dio el ladrón la dejó atónita. “No te voy a violar, no grites, solamente quiero la plata”, expresó.

Ella forcejeó con él y logró sacárselo de encima tirándolo contra un placard que tiene a un costado de la cama. Fue entonces cuando el asaltante se incorporó, continuó apuntándole y mencionó un dato que la dejó helada: el nombre de su papá.

“Él nunca vino al edificio, pero es mi garante. Por eso me resultó raro que lo nombre mientras me exigía que le entregue plata. Mi padre es un empleado común y corriente que está a punto de jubilarse. Es muy extraño lo que pasó”, insistió la víctima.

En ese momento su celular se encendió y el delincuente aprovechó para agarrarlo. “Yo todo el tiempo repetía que no tenía plata. Él revisó todo, no le interesó nada de lo que vio y me encerró en la pieza. Me dijo que espere 10 minutos para salir y se fue”, contó Agustina.

El ladrón, finalmente, se retiró con el teléfono y una notebook por la puerta balcón y la joven salió al pasillo a pedir ayuda. Una vecina enseguida se acercó a contenerla y llamó a la Policía, que llegó a los pocos minutos. Agustina pudo rastrear el celular y descubrió que el delincuente lo había abandonado en una vivienda en construcción en la cuadra siguiente a la de su departamento.

Según pudo reconstruir mediante cámaras de seguridad, un hombre que llevaba puesta una capucha pasó por la vereda del edificio un rato antes de que ella se despierte con el ladrón encima.

Además, descubrió que no estaban funcionando las medidas de seguridad que presuntamente tenía el lugar y descartó que alguien del entorno cercano a su papá esté involucrado porque, según aclaró, nadie sabe donde ella vive.

Finalmente, la chica realizó la denuncia en la comisaría 1ª de Morón, y la causa recayó en la Fiscalía Nº 7, desde donde se ordenaron una serie de tareas para dar con el delincuente.