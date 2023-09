Una usuaria de TikTok creó un video simulando ser la encargada de formar los alias aleatorios para transferencias, su clip se volvió viral al instante y los internautas compartieron los insólitos pero divertidos nombres que tienen en las aplicaciones. ¡Mirá el clip y las reacciones!

La expansión de las billeteras virtuales revolucionó completamente la gestión de transferencia de dinero al sumar los alias para identificar a cada persona de manera más sencilla y eficiente. No obstante, estos nombres combinan palabras que no tienen conexión entre sí, por lo cual siempre surgen bromas por los "apodos". Ahora, una usuaria de TikTok "mostró" cómo se crean estas etiquetas y su divertido video se volvió viral .

Así como los diferentes bancos otorgan a sus clientes un alias predeterminado, también ofrecen la posibilidad de personalizar sus identificadores o nombres de usuario para facilitar las transacciones, o porque a la persona no le gustó mucho el que le tocó y prefiere uno más personal y fácil de recordar.

Haciéndose eco de los extraños alias, Erica hizo una parodia humorística del proceso de creación de estos identificadores y el video es furor. "La empleada de Mercado Pago que se encarga de crear los alias", escribió la chica sobre el clip.

En el video se puede observar a la mujer sacando diversos objetos de una caja de zapatos, los cuales luego utiliza para "crear" los alias en su computadora. "Curita. Burbujero. Vela", dice tras sacar los primeros tres elementos del paquete.

"Buho. Mano. Alicate. Listo, todo por hoy, mañana seguimos", expresó Erica tras sacar la segunda y última tanda de artículos de la caja. Además, Erica escribió en la descripción del video que "debe ser algo así".

Tras ver el divertido clip de la mujer simulando ser la empleada que crea los alias, los usuarios de TikTok no dudaron en compartir los diversos nombres de usuarios que les tocaron por "default" en las diversas billeteras virtuales.

En este sentido, una usuaria comentó: "Jajaja. A mi marido en el banco le habían puesto BOTON.TIRA.SABLE", mientras que otra reveló: "Mi alias cuando me instale MP. era BAGRE.POZO.NEGRO".

Además, otros internautas contaron otros divertidos alias que les tocaron. "El mío era DÍA. TURNO. BIGOTE. ¿Mensaje subliminal?", escribió otra usuaria de TikTok. Algunos usuarios "raros más fueron: "tanga.raja.morada"; "barco.soga.cuello"; "banana.toro.azucar", entre otros.

El video se viralizó en otras redes sociales y los usuarios de Twitter también dejaron su comentario.

"Me encantaría ese trabajo"; "No entiendo esa gente cómo no se cambia el alias todavía"; "Me hiciste morir de risa"; "Es igual que el horóscopo en el diario-revista"; "Jajaja. Son muy randoms los alias"; "es un algoritmo, pero a veces se pone gracioso", fueron otros comentarios en TikTok, donde el video acumuló casi 600 mil visualizaciones y más de 90 mil "Me gusta".