El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, donde se ve como la víctima logró también ahuyentar a los ladrones.

Un violento intento de robo ocurrió ayer, cerca de las 19:30 horas en el barrio Colinas de Peralta Ramos, de Mar del Plata, donde un joven se negó a entregar su moto, recibió un disparó en la cabeza y resultó gravemente herido.

Según información del portal 0223 y tal como puede verse en el video captado por la cámara de seguridad de la zona, dos motochorros abordaron al conductor y a su acompañante, y allí, mientras el motociclista seguía agarrado al manubrio, su acompañante fue jalado del vehículo.

Al resistirse, uno de los delincuentes efectuó un disparo que pasó a escasos centímetros del casco del joven.

🇦🇷 | "¡Tengo Familia!"



Intentaron robarle la moto en Mar del Plata, se resistió y le dispararon, pero el casco detuvo la bala y le salvó la vida.



Los motochorros huyeron de inmediato. pic.twitter.com/17TjzlOPB6 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 28, 2025

Tras el impacto, la víctima cayó al piso, pero logró levantarse rápidamente para gritar y ahuyentar a los asaltantes. Los ladrones, por su parte huyeron de inmediato.

En ese momento, algunos vecinos intentaron auxiliar al herido y al menos una persona salió a perseguir a los atacantes.

Los demás residentes de la cuadra no solo manifestaron preocupación por la inseguridad de la zona, sino que también expresaron que el joven “se salvó de milagro”.

Minutos después del ataque, llegaron distintas patrullas de la Policía bonaerense para tomar declaraciones sobre lo sucedido.