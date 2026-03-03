Una mujer resultó herida de arma blanca durante un violento atraco ocurrido en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones del ingreso a barrio Las Flores.

Según trascendió, la víctima caminaba cuando fue interceptada por dos delincuentes que aparecieron en moto y cortaron su paso.

Los malvivientes la amenazaron con un arma blanca para que entregue sus pertenencias, pero ella no llevaba nada de valor.

Fue entonces que los ladrones le sacaron el calzado que ella llevaba y no conformes con eso le hicieron un corte en el rostro antes de darse a la fuga.

Hospitalizada

El caso se conoció cuando la misma víctima se presentó por sus propios medios en el Hospital Iturraspe, donde fue asistida por la herida de arma blanca que presentaba en el maxilar, del lado izquierdo.

Luego de recibir las curaciones necesarias, ella fue dada de alta, pero al ser consultada por la policía sobre lo ocurrido decidió no radicar una denuncia formal, ya que no podía identificar a los autores del hecho.