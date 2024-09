Los directivos de Colón resolvieron este mediodía ponerle punto final al ciclo de Rodolfo De Paoli al frente del plantel profesional. Tal como anticipó El Litoral, la decisión se había tomado una vez terminado el partido de anoche, más allá de que se tomaron unas horas los dirigentes y esta mañana coincidieron en ponerle fin a este periplo de seis partidos en los que Colón sumó dos victorias y cuatro derrotas.

Por lo que se pudo saber, De Paoli no estuvo de acuerdo con la decisión. “Legalmente sigo siendo técnico de Colón”, señaló. E hizo declaraciones en Sol Play: “A mi me parece una falta de respeto que se hable de ciclo cumplido por cinco partidos (en realidad son seis). Desde el partido con Temperley que la prensa venía hablando de ciclo cumplido y tanto se habla, que las balas entran. No se termina de entender que, en 17 partidos, Colón ganó cuatro y de esos cuatro, dos los ganamos nosotros en apenas cinco partidos”, señaló el ex entrenador.

Tuvo palabras de elogio hacia el plantel y dijo que “he conocido grandes personas en este plantel, pero si el ciclo es de cinco partidos y no de cinco derrotas, me parece que el árbol está tapando el bosque”.

“A mí me echaron”, dijo tajante y también señaló que “me duele que se haya suspendido el entrenamiento y no me dejen despedir de los jugadores. Los dirigentes son grandes personas, me dijeron que la gente se la agarra con ellos, que por eso toman esta decisión. Yo le agradezco al Bicho Godano por esta oportunidad que me ha dado”.

Volviendo al aspecto futbolístico, dijo que “si la crítica es porque juega uno de 4 y otro de 3, me parece que le estamos errando, sobre todo cuando las cosas son mucho más profundas. Estábamos resolviendo cosas más profundas con los jugadores y me da bronca que este proceso haya durado apenas 38 días”, dijo De Paoli, dejando entrever cuestiones de las que no quiso agregar detalles y que quizás tengan que ver con la frase de Toledo al término del partido: “Hay cosas extrafutbolísticas que afectan al plantel”.

“No le echo culpas a la prensa, me quieren mucho… Tanto pegan, que las balas entran… Los dirigentes me dijeron que hay que descomprimir y que por eso toman la decisión. Pero me sigo preguntando: ¿cómo se va a evaluar al equipo en cinco partidos?”.

“¿Cuándo jugó a algo Colón?”, dijo De Paoli, cuando se le señaló lo mal que venía jugando el equipo, a excepción de buena parte del primer tiempo con Nueva Chicago y hasta podrían rescatarse los primeros 15 o 20 minutos del encuentro con Brown de Adrogué. “Les voy a decir algo y que quede claro: ustedes no saben lo que está pasando, ¿creen que es normal que se hayan ido dos técnicos con experiencia y que ascendieron a equipos a Primera, en apenas 35 fechas, ¿van a analizar el 4-3-3 sin preguntarse esto?… No muchachos, el fútbol es más profundo”, agregó.

En el final, volvió a rescatar a los jugadores: “Son enormes hombres, valientes, que me respaldaron hasta el final. Me voy con lo positivo, que es la buena fe del presidente del club y grandes personas dentro de un gran vestuario… ¿Quieren encontrar un culpable?, acá lo tienen, no hay problema”.