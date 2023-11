Cabe recordar que cuando se le fue detectado el cáncer, Víctor Alexis Rivera Rosado, nombre real del cantante aseguró en el medio de comunicación Primera Hora que no le tenía miedo a la muerto, si no irse de este plano celestial sin cumplir todas sus metas.

Sin embargo, lamentablemente, el reguetonero no pudo superar la situación y falleció este martes 14 de noviembre por la tarde tras una larga batalla contra el cáncer de mama, el cual le fue detectado en 2017, pero este año volvió a regresar.

Cabe recordar que cuando se le fue detectado el cáncer, Víctor Alexis Rivera Rosado, nombre real del cantante aseguró en el medio de comunicación Primera Hora que no le tenía miedo a la muerto, si no irse de este plano celestial sin cumplir todas sus metas.

Puede interesarte

“La muerte es algo que desde que naces, tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan, pero miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”

El 27 de enero, Alexio lanzó su sencillo de regreso, “Berserker”. Los fans esperaban colaboraciones futuras con las estrellas del reggaetón como Brytiago, entre otros grandes del género.

El regreso de Alexio a la escena musical fue altamente esperado por los fans y la industria.

El primero en publicar el fallecimiento de Alexio fue el también reguetonero fue Benny ‘La Jodienda'

Su canción ‘Tumba La Casa’ lo llevó a la cima entre 2015 y 2016 en México y varios países de latinoamérica consolidándolo como uno de los artistas más relevantes de Puerto Rico; sin embargo, este martes 14 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Alexio ‘La Bruja’.

De acuerdo con información de People en español, dos días antes de su fallecimiento, los cantantes Anuel AA y Arcángel, a través de sus redes sociales oficiales solicitaron sangre para el artista que se encontraba hospitalizado en una clínica en Guaynabo, Puerto Rico.

Puede interesarte

Daddy Yankee, Ozuna y Farruko se despidieron de Alexio La Bruja

Recientemente se conoció la triste muerte del cantante de 35 años Alexio "La Bruja", originario de Puerto Rico. El intérprete se encontraba en una lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que le diagnosticaron en 2017. Su partida dejó en luto al mundo de la música urbana y varios artistas se han pronunciado para despedirlo, incluyendo a Daddy Yankee, Ozuna y Farruko.

Fue Benny "La Jodienda" quien confirmó la triste muerte de Alexio "La Bruja". "El género está de luto. Que descanses en paz, mi rey. Eres de las personas más especiales que conocí. Tu amistad era incondicional. A escuchar Tumba La Casa. De Alaska a Chile. Los del corazón negro", detalló a través de sus redes sociales oficiales.

Por su parte, Farruko escribió uno de los mensajes más conmovedores para "La Bruja": "Vuela alto goldo, no sé ni qué decir, no tengo palabras, solo Dios sabe y yo te agradezco por darme la oportunidad de ser tu amigo, por permitirme ser parte de tus sueños; siempre te recordaré, fuiste un guerrero hasta el final, leyenda", sentenció.

Ozuna, en cuanto conoció la noticia comentó con un corazón compartiendo el dolor de "La Jodienda" por la triste y precipitada muerte de "La Bruja". Pero, no fueron solo ellos, sino que Daddy Yankee también le dedicó algunas palabras: "Hermano, gracias por tu amistad. El legado en silencio que dejaste en mi, será para toda la vida. Porque cada vez que hablabamos, sin darte cuenta, eras tú quien me sanabas con tu testimonio y valentía. De la manera que luchaste, verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital, me enseñaron mucho a como afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida. Nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, Siempre en DRIVE! pal frente pase lo que pase! Eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo. Tenía tantas ganas que salieras en tarima conmigo en el Choli pero ahora estás en el mejor escenario del universo, frente a la presencia de Jesús. Me da paz que tu alma se fue salva. Mis oraciones para su familia, amigos y seguidores que te querían de todo corazón . Descansa en paz!!", escribió.