Chupete Guerini, una gloria del fútbol cordobés, murió a los 74 años. El delantero jugó en Racing, Talleres y Belgrano de su provincia, y también pasó por Boca y el Real Madrid. Falleció en España, donde se encontraba de viaje visitando a su hija.

En Córdoba ponen al delantero entre los grandes cracks de la provincia, junto a Mario Alberto Kempes, Osvaldo Ardiles y Daniel Alberto Willington, otros que se lucieron por la década del 70 y 80.

“En Belgrano empecé a hacer goles, goles, goles. Viste cuando te tocan con una varita mágica. El Gigante se ponía hasta las manos. Iban las hinchadas de Belgrano y de Talleres juntas. Terminó el Nacional, me vengo a mi casa y esa noche llega un inspector de la Fiat. Me pregunta, ‘¿Usted es Guerini?’. Sí, le contesto. Me dice: ‘Bueno, mañana preséntese a trabajar’. Eso es lo que buscaba yo. Preparé la ropa para vestirme al día siguiente y cae René Gorreta. Me dice que Boca quería comprarme. Yo le dije que no porque tenía que empezar a trabajar. Me insiste: ‘Mirá que viene Boca, el señor Armando (Alberto Jacinto, su presidente) está interesado en vos’. Yo pensaba: no vaya a ser cosa que pierda el trabajo. ‘¡Es que está todo hecho!’, me vuelve a decir Gorreta. Entonces le digo a mi señora, ¿qué hago? Me dice. ‘Probá’. Me la jugué y me fui. Y me salió bien. Fue en el 1973″, recuerda hoy La Voz del Interior, de esa ciudad el fragmento de una entrevista.

Guerini en una visita a La Voz del Interior.

Su gran nivel lo llevó del Pirata a Boca. Luego fue al Málaga, el paso previo a Real Madrid. En el Merengue jugó cuatro años, entre 1975 y 1979.

Pero a Guerini le gustaba Córdoba. Y, después de cuatro años en el Merengue, apareció Amadeo Nuccetelli, un empresario cordobés y dirigente histórico de la T, y lo tentó para volver a su tierra.

Carlos Guerini en Boca.

"Nuccetelli estaba en España, había ido a Sevilla a buscar a Bertoni pero no aceptó la oferta: '¿Querés volver?', me preguntó. 'Me voy mañana', le respondí. Los dirigentes del Madrid no lo podían creer: 'Usted está loco, está jugando en el mejor club del mundo. No va a comparar la Liga de Córdoba con jugar las copas de Europa'. Pero me fui igual, yo tenía esas cosas".

El periodista cordobés Enrique Vivanco lo describió así: "El empeine de su zurda le daba seco a la pelota, y esta, sin girar, entraba echando fuego por cualquier lugar del arco". Tenía “patitas flacas, cuerpo erguido y un remate fulminante".

▪El Club Atlético #Belgrano lamenta el fallecimiento de Carlos Guerini, uno de los más notables delanteros que vistió nuestra camiseta. Acompañamos a su familia y ex compañeros en este momento de dolor. Hasta siempre y gracias por tu fútbol, Chupete. pic.twitter.com/xtqvOuuxee — Belgrano (@Belgrano) October 24, 2023

💙 #Talleres lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Carlos Guerini, un emblema del fútbol de Córdoba y ex jugador del Club, enviando condolencias a familiares y amigos.



“Chupete” llegó desde el Real Madrid para vestir la camiseta Albiazul en la temporada 1979-1980. — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 24, 2023

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Carlos Alfredo Guerini, jugador de nuestro club entre 1975 y 1979.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, sus clubes, sus compañeros y a sus seres queridos.

Con el Real Madrid, Carlos Alfredo Guerini ganó 3 Ligas. Como madridista jugó 85 partidos y marcó 12 goles.

Carlos Alfredo Guerini ha fallecido a los 74 años de edad. Descanse en paz"

Guerini en el Real Madrid.