Un nene de cuatro años murió trágicamente durante unas vacaciones en Italia junto a su familia. El chiquito quedó encerrado dentro del coche estacionado bajo el sol en plena ola de calor y sufrió daños cerebrales irreversibles.

La familia había viajado a Olmedo, al noroeste de la isla italiana de Cerdeña, con el objetivo de disfrutar unos días de descanso, sin saber que todo terminaría de la peor manera.

El pasado miércoles 6 de agosto, el menor salió de la casa en la que se hospedaban cuando sus papás dormían y se subió al coche que estaba estacionado bajo el sol a pocos metros, según informaron medios locales. Sin embargo, las altas temperaturas que azotan la región hicieron que el chiquito sufriera un golpe de calor y terminara inconsciente.

El nene fue reanimado en el hospital Santissima Annunziata de Sassari, en Cerdeña. (Foto: Google Street View)

Cuando sus papás despertaron, se dieron cuenta de que el nene no estaba en casa y lo buscaron desesperadamente hasta que alertaron que se encontraba en el auto. Al notar que estaba descompensado, llamaron a los Servicios de Emergencias.

El personal de salud llegó al lugar y lo trasladó rápidamente al hospital Santissima Annunziata de Sassari, en Cerdeña. Allí tuvo que ser reanimado y quedó en la Unidad de Cuidados Intensivos. Luego, debido a la complejidad de su cuadro fue trasladado en helicóptero al hospital Gemelli de Roma para recibir atención especializada, donde lamentablemente murió este lunes debido a un daño cerebral irreversible.

Todo paso en medio de una intensa ola de calor en la que se registraron en Italia temperaturas que superan los 35 ºC. Esta semana se espera en la región otra semana calurosa con picos que en algunas zonas podrían alcanzar los 40 ºC, según alertaron los meteorólogos.