Nino Benvenuti, leyenda del deporte italiano, campeón mundial de peso medio de boxeo y medalla de oro en Roma '60 ha fallecido este martes a los 87 años. Lo ha sabido ANSA en círculos deportivos. Conocido oficialmente como Giovanni Benvenuti, fue uno de los más grandes boxeadores italianos de todos los tiempos. Nacido el 26 de abril de 1938 en Isola d'Istria (en ese entonces territorio italiano, hoy Izola, Eslovenia), tuvo una carrera extraordinaria tanto como amateur como profesional.

Benvenuti comenzó a practicar boxeo a la edad de trece años, entrenando inicialmente en un pequeño gimnasio instalado en su casa y posteriormente en la Academia de Boxeo de Trieste. Como amateur, conquistó el título italiano de peso welter de 1956 a 1960 y el título europeo en 1957 y 1959. El punto culminante de su carrera amateur fue el oro olímpico en los Juegos de Roma de 1960 en la categoría de peso welter, recibiendo también el prestigioso trofeo Val Barker por su estilo de boxeo. Cerró su carrera amateur con un impresionante récord de 120 victorias en 120 combates.

Al pasar al profesionalismo en 1961, Benvenuti conquistó el título mundial de peso superwelter en 1965, manteniéndolo hasta 1966. Posteriormente, ganó el título mundial de peso medio en 1967, reconquistándolo en 1968 y defendiéndolo hasta 1970. Fue el único boxeador italiano en haber tenido el título mundial unánimemente reconocido en dos categorías de peso diferentes (superwelter y medio).

Uno de los combates más célebres de su carrera fue el del 17 de abril de 1967 contra Emile Griffith en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Benvenuti ganó por decisión unánime, convirtiéndose en el primer italiano en conquistar el título mundial de peso medio WBA y WBC. Este combate fue seguido en directo por radio por unos 16-18 millones de italianos, ya que la RAI decidió no transmitirlo por televisión para preservar el sueño de los espectadores. En 1969, durante la defensa del título contra el cubano Luis Manuel Rodríguez, Benvenuti conectó un gancho de izquierda en el undécimo asalto que envió a su oponente a la lona. Este asalto fue premiado como "Round of the Year" por la revista Ring Magazine.

Su carrera sufrió un giro en 1970, cuando perdió el título mundial de peso medio contra el argentino Carlos Monzón por KO técnico. Una revancha en 1971 tuvo el mismo desenlace, marcando el final de su carrera competitiva. En 1968, Benvenuti fue nombrado "Fighter of the Year" por la revista Ring Magazine, siendo el único italiano en recibir tal reconocimiento. En 1992, fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, siendo el primer italiano en recibir este honor. A pesar de no poseer la ciudadanía estadounidense, también fue admitido en el Salón de la Fama del Deporte Italoamericano por sus hazañas deportivas logradas en suelo estadounidense.

Tras retirarse del ring, Benvenuti emprendió una carrera en el mundo del espectáculo, actuando en algunas películas italianas como "Vivi o preferiblemente morti" (1969) y "Mark il poliziotto spara per primo" (1975). También trabajó como comentarista deportivo para la RAI y, desde 1979, está inscrito en el Registro de Periodistas, sección de publicistas de la Orden regional del Lacio. En 2008, participó como consultor e intérprete en la película "Carnera - The Walking Mountain", dedicada a la vida de Primo Carnera.