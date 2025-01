Conocida como Killadamente, la joven dominicana que residía hacía más de una década en Estados Unidos, supo conquistar 7 millones de seguidores con sus únicos y particulares mensajes de humor, amor propio y aceptación de su cuerpo.

Fue Khatyan, su hermana menor y también una influencer, quien confirmó en redes sociales el fallecimiento de Carol, que era mamá de hijos.

“Te amo hermana y siempre te amaré. Gracias a Dios por darme una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía”, posteó en un conmovedor mensaje que, de inmediato, generó la respuesta de los fans.

Su familia, además, subió un comunicado a la Web en el que escribieron: “El 3 de enero falleció nuestra querida Carol, mejor conocida como Killadamente. La familia Acosta González comparte su dolor con todos los que la conocieron. A su corta edad logró ayudar a miles de personas a través de su trabajo pero en esta ocasión nos unimos y pedimos su ayuda para que tenga la despedida que se merece".

Y concluyeron pidiendo asistencia: “Si está dentro de sus posibilidades agradeceríamos una contribución por pequeña que sea para ayudar a sufragar los gastos del funeral y ayudar a su familia y a sus hijos a superar esta enorme pérdida”.

De qué murió Carol Acosta

De acuerdo a la información que difundieron sus familiares, se conoció que la joven influencer murió mientras cenaba en un restaurante.

En principio, se cree, la creadora de contenidos habría sufrido un accidente con uno de los alimentos que estaba consumiendo.

“Sé que todo el mundo quiere saber qué pasó, pero todavía no estamos muy seguros y estamos esperando los resultados de la autopsia. Todo lo que sé es que estaba cenando normalmente y empezó a ahogarse y a tener dificultades para respirar. Tuvo un ataque de algún tipo, la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”, relató un primo sobre el incidente según un testimonio publicado en The Mirror.

Carol Acosta nació en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Durante su infancia, como ella misma contó, sufrió acoso escolar debido a su peso.

Conocida en redes como Killadamente, la influencer decidió convertir este profundo dolor en humor y así pudo conformar una extensa base de seguidores que se identificaban con sus mensajes de autoaceptación y empoderamiento.

En 2017 lanzó una canción titulada "Me Amo y No Me Importa". El tema comienza así: “Soy diferente y me llaman Killadamente. Aunque me caiga, de repente me levanto de nuevo. Soy valiente, soy un poco arrogante. Me cuido mucho, porque soy yo la que me defiendo”.

Carol tenía dos hijos. La primera, una niña llamada Reina, que actualmente tiene 4 años, y el segundo, un niño llamado Legend, de 2 años.

Dueña de una gran capacidad de motivación, en un video que posteó justo un día antes de su muerte, la joven sostuvo con firmeza mientras posaba con un vestido negro ajustado y maquillaje: “Siempre pensé que Papá Dios tenía sus favoritos porque hay personas que comen y no engordan".

“Pero mirándome bien, ¿me estás diciendo que soy una chica que no tiene extensiones ni se ha hecho ninguna cirugía estética cuando tengo este aspecto? Estoy en esa lista de favoritas y nadie me va a convencer de lo contrario”, concluyó ganándose la admiración de muchos.